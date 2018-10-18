Сенатор США требует от Трампа предоставить Украине дополнительную военную помощь

10:24 27.11.2018 0 комментариев Украина

Сенатор США Роберт Менендес потребовал от президента Дональда Трампа предоставить Украине дополнительную военную помощь в связи с атакой российских кораблей на катера военно-морских сил Украины в нейтральных водах в Черном море.

Об этом  сообщает РБК-Украина.

Сенатор, среди прочего, отметил, что Трамп обязан предоставить Украине дополнительное вооружение и военные поставки к его ожидаемой встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине на этих выходных.

"Опять же, Кремль показал, что он уважает только сильного противника, который готов противостоять агрессорам. В это жестокое время США не могут позволить себе слабой активности президента Трампа на съезде "Большой двадцатки", как мы видели в Хельсинки. Господин Президент, это ваша возможность, наконец, показать американское руководство на защите наших принципов и наших близких союзников в Европе", – заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал российское нападение на украинские корабли, отметив, что оно ему "не нравится".

Как сообщалось, вечером 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Донецкой, Луганской, Винницкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря.

За проект закона о введении военного положения с 28 ноября проголосовали 276 народных депутатов. Президент заверил, что права граждан будут ограничены только в случае российского вторжения.



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