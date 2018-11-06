Россия открыла против Украины третий фронт. Первые два фронта - это незаконно оккупированный РФ Крым и скрытое вторжение России на территорию украинского Донбасса.

Ничем не спровоцированный акт агрессии России против кораблей украинских военно-морских сил, который произошел в воскресенье, 25 ноября, был спланирован заранее и момент был выбран очень удачно - в этот день лидеры Европейского союза возвращались из Брюсселя после очередного саммита по вопросам Brexit, а внимание мировых средств массовой информации было приковано к американо-мексиканской границе, где караван мигрантов пытался штурмовать пограничную линию, пишет ZN,UA со сслкой на европейский обозреватель EUObserver.

События развивались в несколько этапов; сначала российский пограничный корабль таранил невооруженный украинский буксир в международных водах, а затем русские открыли огонь на поражение по двум украинским бронекатерам, ранив шестерых моряков, двое из которых получили тяжелые ранения - при этом украинские корабли уже находились в нейтральных водах, направляясь обратно в Одессу. После непродолжительного боя все украинские корабли были повреждены и захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с 23 членами экипажа.

"Неспровоцированная агрессия отметила открытие третьего фронта в российской войне против Украины, которая началась в 2014 году, когда протесты в Киеве свергли пророссийское правительство, а Украина начала сближение с Западом", - отмечает издание.

Также обозреватель напоминает, что с 2014 года Россия фактически открыла два фронта против Украины - сначала Москва оккупировала Крым, который теперь превращает в огромную военную базу, насыщая полуостров своими военными силами (включая ядерное оружие), а затем, прикрываясь некими "ополченцами" и "добровольцами", устроила скрытое вторжение на территорию украинского Донбасса, которое унесло уже более 10 тысяч жизней, сделало миллионы людей беженцами а регион ввергло в такую разруху, которой тот не знавал со времен Второй мировой войны.

Фактическое открытие "третьего фронта" может служить цели восстановления популярности Владимира Путина в России - на фоне многих непопулярных решений и действий правительства рейтинг российского президента рухнул до убийственно минимальных значений за последние 10 лет.

Однако также этот "инцидент" может быть началом более широкой агрессии России против Украины, отметил в комментарии изданию неназванный дипломат ЕС, добавив, что с целью выплеснуть народное недовольство за пределы России Путин может попробовать вернуться к реализации проекта "Новороссия", который из-за упорного сопротивления украинской армии и мирового сообщества был отложен Кремлем в долгий ящик. Москва может спланировать и попытаться осуществить нападение на южные области Украины, так как России необходимо проломить "коридор", который, как минимум, соединит оккупированный россиянами Крым с территориями, подконтрольными террористам из "ДНР" и "ЛНР", лишив Украину выхода к Азовскому морю, а максимум - вообще лишит Украину побережья, соединив указанные ранее территории еще и с российским непризнанным сателлитом - Приднестровьем.

Дальнейшие события показали, что Кремль, среди прочего, хотел оценить реакцию мирового сообщества на свою агрессию и выяснить, какова будет цена за нее - и кажется, он счел ее для себя вполне приемлемой, несмотря даже на то, что США инициировали созыв чрезвычайной сессии Совета Безопасности ООН. Однако Евросоюз повел себя миролюбиво, в очередной раз призвав Россию и Украину "действовать максимально сдержанно, чтобы остановить эскалацию немедленно", причем в том же ключе высказалось и НАТО.

Однако реакции других политиков и целых стран оказались куда более агрессивными, жесткими и антироссийскими.

"Эта эскалация - это доказательство того, что Россия не заинтересована в любом результате переговорного процесса в Украине", - заявил влиятельный немецкий депутат от Христианско-демократического Союза Германии Норберт Роеттген, который возглавляет комитет по иностранным делам в Бундестаге.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на инцидент с позиции полной поддержки Украины.

"Мы остро осуждаем российские действия, которые могут представлять угрозу для стабильности, безопасности в Европе", - отметили в польском МИД.

Не менее резко осудила агрессивные действия России и Канада, от которой выступила с заявлением глава МИД Христя Фриланд.

При этом важно отметить, пишет издание, что события в Азовском море произошли на фоне подготовки решения Евросоюза о расширении действия санкций против России, которое планируется к принятию 13 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже призвал ЕС и США усилить санкционный удар по России ввиду этого инцидента.

Эксперт Atlantic Council Майкл Карпентер отмечает, что в рамках ответных действий Запад может заморозить как минимум активы одного из крупнейших российских банков, например, "Сбербанка", "ВТБ" "Газпромбанка". А США, которые уже нивелировали превосходство России в танках на суше, направив Украине ПТУР "Javelin", после этого инцидента могут в рамках военной помощи передать Украине противокорабельные ракетные комплексы берегового базирования, которые будут держать под прицелом акваторию у украинских берегов.

"НАТО стоит отправить свои корабли в Азовское море", - считает эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

Издание напоминает, что морская агрессия России против Украины является только звеном в длинной цепочке провокаций Кремля; так, Москва целый год постоянно демонстрировала свои "военные мускулы в Балтии", попыталась убить бывшего российского офицера на территории Великобритании, применив химическое оружие, организовала ряд кибератак и кампаний вмешательства в иностранные выборы.

Во время учений НАТО в Балтийском море российские военные самолеты симулировали атаку на фрегат Бельгии, а блокирование российскими войсками радиоэлектронной и противоспутниковой борьбы системы GPS в районе учений привело к тому, что норвежский фрегат, возвращаясь на свою базу, столкнулся с танкером и затонул.

"Это (атака российскими кораблями украинских - ред.) четкий сигнал от России: "Смотрите, что мы можем и на что мы готовы пойти", - предупредил бельгийский военный эксперт Петер Рамбоер.