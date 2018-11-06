Глава Госдепа США назвал агрессивные действия России в Черном море "опасной эскалацией"

09:44 27.11.2018 0 комментариев Крым

Соединенные Штаты Америки выражают глубокую обеспокоенность в связи с неспровоцированной агрессией России против украинских кораблей и требуют от Москвы немедленно вернуть Украине корабли и их экипажи.

Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Черном море, который произошел 25 ноября, когда украинские корабли пытались пройти через Керченский пролив. Сообщение о том, что российские корабли прибегли к тарану и открыли огонь по украинским судам, ранив членов украинских экипажей, до того как захватили три судна, является опасной эскалацией и нарушением международного права", - отмечается в документе.

Глава Государственного департамента отметил, что США решительно осуждают агрессивные действия России. Вашингтон требует от РФ немедленно вернуть Украине захваченные корабли и арестованных членов экипажа, а также в дальнейшем "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", выполняя взятые на себя международные обязательства.

"Мы призываем президентов Порошенко и Путина принять непосредственное участие в разрешении этой ситуации. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки... Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяются на территориальные воды, а также право ее судов на пересечение международных вод. Как указано в нашей Крымской декларации, Соединенные Штаты не признают попытки России присоединить Крым", - отмечается в заявлении главы Государственного департамента США.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал российское нападение на украинские корабли, отметив, что оно ему "не нравится".

Как сообщалось, вечером 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней 



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