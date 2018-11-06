МЗС РФ вважає, що "варто очікувати нових провокацій на Азові"
|09:24 27.11.2018
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|Крым
За нібито “порушенням українськими кораблями російських кордонів 25 листопада в акваторії Чорного моря” підуть нові “провокації”.
Таку думку висловила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в програмі на російському федеральному телеканалі, повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАРС, яке цитує її коментар.
“Мова йде про заздалегідь сплановану, виношувану і зараз реалізовану масштабну провокацію, яка включає в себе інформаційний компонент, безумовно, силове залякування, загрозу застосування сили, а потім підключення дипломатичних і міжнародно-правових ресурсів”, — сказала вона.
“Наступного разу потрібно бути дуже акуратними, а я думаю, що наступні рази теж будуть, зважаючи на те, що відбувається”, — додала Захарова.
За словами офіційного представника МЗС РФ, Росія шкодує, що Рада Безпеки ООН відхилила російську заявку по порядку денному засідання в зв’язку з інцидентом в Керченській протоці.
“Як тільки ця драматична ситуація почала набирати небезпечних обертів, РФ направила голові Ради Безпеки ООН заявку про екстрене проведення засідання Радбезу, — сказала вона. — Україна також направила свої матеріали, але вона не є членом РБ ООН і не може скликати засідання”.
“На наш превеликий жаль, члени РБ ООН, і як сказав наш представник, не без впливу США та інших західних держав, не знайшли в собі мужності задовольнити російську заявку і провести засідання щодо порядку денного, а якщо говорити нормальною мовою — розглянути те, що відбулося вчора в російських територіальних водах, — продовжила Захарова. — на жаль, була задоволена заявка, яка була заснована на українському листі, але ще раз повторю, ми прекрасно розуміємо, як формується ця так звана солідарна більшість”.
Нагадуємо, Держдеп закликав Росію до врегулювання ситуації в Керченській протоці.
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