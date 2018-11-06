Черноморский флот страны агрессора в 2019 году пополнится тремя кораблями
|09:12 27.11.2018
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|Крым
Черноморский флот страны агрессора планирует в 2019 году завершить испытания и включить в состав два новых малых ракетных корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр" и морской буксир "Сергей Балк".
Об этом рассказали в пресс-службе флота, сообщает ТАСС.
"В следующем году планируется завершение строительства, испытания и включение в состав Черноморского флота двух новых малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и морского буксира "Сергей Балк", - рассказали в пресс-службе.
На флоте напомнили, что сейчас в стадии государственных испытаний находятся четыре корабля и один катер, которые в ближайшей перспективе войдут в состав Черноморского флота.
Среди них малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.
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