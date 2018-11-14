У Сенцова — изменения во внутренних органах

08:59 27.11.2018 0 комментариев Крым

У украинского политзаключенного Олега Сенцова во время обследования в больнице врачи зафиксировали изменения в почках, сердце и в печени.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает Укринформ.

"Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье - неизвестно. И про курочку - это бред, ничего такого не было. С ноября не получает Новую газету, очень переживает, что не может её прочитать", - написал он.

Адвокат также уточнил, что Сенцов активно работает над фильмом “Номера».

"Сегодня проработали 4.5 часа, очень много материала отработали. Вот такие новости", - отметил Динзе.

Как сообщал Укринформ, Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

4 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам, однако вынужден был прекратить голодовку 6 октября "из-за угрозы насильственного кормления".

С требованием немедленно освободить Сенцова к российской власти неоднократно обращались международные организации, правительства западных стран, известные художники и активисты во всем мире.

25 октября Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова. Церемония награждения должна состояться 12 декабря в Страсбурге.



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