На админгранице с Крымом введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации

08:45 27.11.2018 0 комментариев Крым

На Херсонщине в расположенных на админгранице  с аннексированным Россией Крымом украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) теперь введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации.

Об этом проинформировал в понедельник вечером на брифинге в Херсонской облгосадминистрации, после заседания Совета обороны области, председатель ОГА Андрей Гордеев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пункты пропуска (работают - ред.) сейчас в режиме ограниченного пересечения  гражданами Российской Федерации - как туда, так и назад. Я имею в виду Крым", - рассказал Гордеев.

По его словам, на такой режим работы относительно граждан России КПВВ на админгранице  с Крымом перешли в воскресенье вечером.

Что же касается граждан Украины и других государств, то теперь их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений, сообщил Гордеев.

Как известно, на территории Херсонщины на админгранице с Крымом находятся три контрольных пункта въезда-выезда - "Чаплинка" и "Каланчак" (Каланчацкий район) и "Чонгар"(Генический район).



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