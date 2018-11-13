На Херсонщине в расположенных на админгранице с аннексированным Россией Крымом украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) теперь введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации.

Об этом проинформировал в понедельник вечером на брифинге в Херсонской облгосадминистрации, после заседания Совета обороны области, председатель ОГА Андрей Гордеев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пункты пропуска (работают - ред.) сейчас в режиме ограниченного пересечения гражданами Российской Федерации - как туда, так и назад. Я имею в виду Крым", - рассказал Гордеев.

По его словам, на такой режим работы относительно граждан России КПВВ на админгранице с Крымом перешли в воскресенье вечером.

Что же касается граждан Украины и других государств, то теперь их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений, сообщил Гордеев.

Как известно, на территории Херсонщины на админгранице с Крымом находятся три контрольных пункта въезда-выезда - "Чаплинка" и "Каланчак" (Каланчацкий район) и "Чонгар"(Генический район).