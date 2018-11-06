ООН просит Россию и Украину воздержаться от эскалации насилия и максимально сдержать инцидент в Керченском проливе.

Об этом во время срочного заседания Совбеза ООН относительно ситуации в Керченском проливе заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы решительно призываем РФ и Украину воздержаться от эскалационных действий и риторики и напоминаем им обоим о необходимости сдержать этот инцидент, чтобы не допустить его серьезной эскалации, которая может иметь непредсказуемые последствия", - сказала Дикарло.

Она отметила, что в настоящее время в Черном и Азовском морях необходимо "немедленное уменьшение напряженности". "Важно приложить все попытки к поиску мирного решения ситуации, основанного на дипломатических и юридических средствах, предусмотренных Уставом ООН", - заметила дипломат.

Дикарло добавила, что вчерашний инцидент "может повлечь дальнейшее ухудшение ситуации в и вокруг Украины".

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.