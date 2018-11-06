ООН просит РФ и Украину воздержаться от эскалации насилия в Керченском проливе угрожающим непредсказуемыми последствиями
|08:28 27.11.2018
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|Крым
ООН просит Россию и Украину воздержаться от эскалации насилия и максимально сдержать инцидент в Керченском проливе.
Об этом во время срочного заседания Совбеза ООН относительно ситуации в Керченском проливе заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает корреспондент Укринформа.
“Мы решительно призываем РФ и Украину воздержаться от эскалационных действий и риторики и напоминаем им обоим о необходимости сдержать этот инцидент, чтобы не допустить его серьезной эскалации, которая может иметь непредсказуемые последствия", - сказала Дикарло.
Она отметила, что в настоящее время в Черном и Азовском морях необходимо "немедленное уменьшение напряженности". "Важно приложить все попытки к поиску мирного решения ситуации, основанного на дипломатических и юридических средствах, предусмотренных Уставом ООН", - заметила дипломат.
Дикарло добавила, что вчерашний инцидент "может повлечь дальнейшее ухудшение ситуации в и вокруг Украины".
Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.
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