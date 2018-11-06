Підконтрольна Кремлю кримський омбудсмен Людмила Лубіна поспілкувалася по телефону з українськими моряками, затриманими в Керченській протоці, і має намір відвідати їх.

Про це вона повідомила у вівторок ТАРС, інформує УНН.

Раніше в понеділок уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що попросить кримського омбудсмена Лубіну відвідати затриманих українських моряків, зробити це оперативно і при необхідності надати (морякам) гуманітарну допомогу.

“Я поки тільки телефоном спілкувалася, і треба переконатися особисто, — повідомила вона. — Маю намір відвідати, визначити для себе і громадськості, який стан здоров’я трьох поранених моряків. (Всього затриманих моряків) 24, за моїми відомостями”, — сказала Лубіна.

За її словами, моряки отримали “осколкові, не кульові рани”. “Зазвичай це м’які тканини. Будемо з’ясовувати, як здоров’я”, — додала співрозмовниця. Вона також повідомила, що військовослужбовці містяться в гідних умовах.

Нагадуємо, в РФ повідомили, що затримані українські моряки не скаржилися на умови.