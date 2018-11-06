Пресс-служба Кремля сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Керченском проливе.

Сообщается, что инициатором разговора выступила Ангела Меркель, передает Новое Время.

Администрация президента РФ отмечает, что Путин выразил "серьезную озабоченность в связи с решениями о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения".

Ситуацию в Керченском проливе Путин также связал с "проведением в марте 2019 года выборов президента в Украине".

Ранее Госдеп США призвал Путина и Порошенко к прямым переговорам.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.