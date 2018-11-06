Меркель и Путин обсудили ситуацию в Азовском море
|07:59 27.11.2018
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|Крым
Пресс-служба Кремля сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Керченском проливе.
Сообщается, что инициатором разговора выступила Ангела Меркель, передает Новое Время.
Администрация президента РФ отмечает, что Путин выразил "серьезную озабоченность в связи с решениями о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения".
Ситуацию в Керченском проливе Путин также связал с "проведением в марте 2019 года выборов президента в Украине".
Ранее Госдеп США призвал Путина и Порошенко к прямым переговорам.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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