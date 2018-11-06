Государственный департамент США опубликовал заявление главы ведомства Майка Помпео, который осудил действия РФ в отношении ВМС Украины в Керченском проливе и призвал к прямым переговорам президентов Владимира Путина и Петра Поршенко.

"Обе стороны должны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и договора. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки", - заявил Помпео, сообщает Новое Время.

Он также призвал РФ освободить украинских моряков и захваченные украинские корабли.

Ранее Петр Порошенко провел вечером 26 ноября телефонные переговоры с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео, обсудив ситуацию в Керченском проливе.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.