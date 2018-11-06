На сьогодні єдиний реальний шанс звільнити захоплених українських моряків – це обмін.

Про це у коментарі УНН повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

Так, за його словами, зараз головне – "щоб забезпечувалися відповідні стандарти": їжа, медична допомога, тепло, гідне ставлення.

"Ми бачимо, що, на жаль, це не в повному обсязі забезпечується. Тому маємо вжити всіх заходів. Наразі, по-перше, документування цих порушень. По-друге, звільнення наших військовополонених. На сьогодні єдиний реальний шанс – це обмін. Тому ми маємо думати, на кого ми маємо їх міняти", – зазначив Бабін.

Він додав, що згідно з відомостями Військово-морських сил Збройних сил України, було захоплено 23 військовослужбовці.