Представник Президента: єдиним шансом звільнити українських моряків є обмін
|07:35 27.11.2018
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|Крым
На сьогодні єдиний реальний шанс звільнити захоплених українських моряків – це обмін.
Про це у коментарі УНН повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
Так, за його словами, зараз головне – "щоб забезпечувалися відповідні стандарти": їжа, медична допомога, тепло, гідне ставлення.
"Ми бачимо, що, на жаль, це не в повному обсязі забезпечується. Тому маємо вжити всіх заходів. Наразі, по-перше, документування цих порушень. По-друге, звільнення наших військовополонених. На сьогодні єдиний реальний шанс – це обмін. Тому ми маємо думати, на кого ми маємо їх міняти", – зазначив Бабін.
Він додав, що згідно з відомостями Військово-морських сил Збройних сил України, було захоплено 23 військовослужбовці.
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