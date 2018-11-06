В Крыму, в "Киевском районном суде" Симферополя 27 ноября с 11 часов по местному времени запланированы судебные заседания, на которых будут избирать меры пресечения захваченным военнослужащим ВМС Украины.

Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что 25 ноября 2018 корабль Погранслужбы ФСБ РФ протаранил украинское рейдовый буксир "Яны Капу", который совместно с малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь" осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь с соблюдением положений всех действующих международных договоров и правил навигации.

В тот же день, по информации пресс-центра командования ВМС ВС Украины, катера Пограничной службы ФСБ Российской Федерации открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины после того как украинские корабли вышли из Керченского пролива в Черное море и возвращались в Одессу. В результате атаки были ранены шесть и взято в плен 23 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все три корабля были принудительно отбуксированы в Керчь.

Позже ФСБ РФ подтвердила факт применения оружия и сообщила о предоставлении медицинской помощи 3 военнослужащим ВМС ВС Украины. Кроме того, в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения государственных границ Российской Федерации с учетом того, что по их мнению, украинские корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации".

Согласно Третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 об обращении с военнопленными, военнослужащие ВМС Украины, которые были задержаны Российской Федерацией 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива, являются военнопленными.

РФ вновь нарушает нормы международного гуманитарного права, открывая уголовные дела против украинских военнослужащих и игнорируя их статус военнопленных.

Крымская правозащитная группа требует немедленного освобождения украинских военнослужащих. Уголовные дела против них должны быть закрыты.

Открытое обращение по поводу взятия в плен 23-х украинских военнослужащих подписали более ста сорока общественных организаций.