Представитель Великобритании Джонатан Аллен в ходе заседания Совбеза ООН 26 ноября заявил о массовом преследовании крымских татар в оккупированном Крыму.

Аллен сообщил, что Великобритания осуждает атаку РФ на украинские корабли в Керченском проливе, и назвал действия России «продолжением запугивания международного судоходства в Азовском море», передает ATR.

«Вчерашние действия являются продолжением запугивания Россией международного судоходства в Азовском море, предположительно для того, чтобы дестабилизировать украинскую экономику. Действия РФ не соответствуют Конвенции ООН по морскому праву и двустороннему соглашению от 2003 года между Украиной и Россией, которое предусматривает свободу прохода в Азовском море, включая для военных судов».

Аллен заявил, что Россия пытается захватить Азовское море и «легитимизировать аннексию Крыма», однако, Великобритания никогда не признает полуостров российским.

Представитель Великобритании отметил, что РФ продолжает нарушать права человека в Крыму, в том числе, в отношении коренного народа — крымских татар.

«Нарушения прав человека в Крыму продолжаются с широкомасштабными нарушениями прав меньшинств, таких как крымские татары. Крымские татары сталкиваются с регулярным запугиванием, им угрожают арестами, захватом имущества, им не позволяют собираться».

Аллен отметил, что «любой, кто выскажет небольшое несогласие, выскажется против незаконной аннексии, может подвергнуться преследованию за экстремизм, получить реальный срок в Крыму».

Напомним, сегодня семь членов Совета безопасности ООН проголосовали против предложенной Россией повестки экстренного заседания «по нарушению украинскими кораблями границы РФ». Атаку РФ на украинские суда в Керченском проливе обсудили в ходе заседания, инициированного по требованию Украины.