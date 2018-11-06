Командувач ВМС України: полонені моряки дають свідчення під тиском / Відео
|07:01 27.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Українські моряки, які були захоплені російськими прикордонниками біля узбережжя окупованого Криму, дають неправдиві свідчення під фізичним і психологічним тиском.
Про це повідомляє УНН з посиланням на слова командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка, сказані ним в ефірі одного з українських телеканалів, а також на прес-службу ВМС України.
За його словами: шестеро поранених моряків перебувають наразі у лікарні в Керчі.
“Троє військовослужбовців, один офіцер та двоє контрактників, які були поранені, знаходяться в лікарні міста Керчі. Кораблі знаходяться в пункті базування, де наразі дислокуються катера ФСБ. І вже певні докази про надання неправдивої інформації нашими матросами”, — сказав Воронченко в ефірі.
Він також повідомив, що полонені українці знаходяться у різних місцях Керчі, з ними зустрілися адвокати, але деталей зустрічі не навів.
Одночасно з цим, командування ВМС України на своїй сторінці у Facebook повідомило, що: “з розумінням ставляться до так званих свідчень українських військовослужбовців”.
“Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень наших військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці, адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом... На відео — наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але, це наші люди. Вони діяли законно, згідно норм міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту”.
Нагадуємо, співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці.
Ещё на эту тему:
Российские пропагандисты уже готовы рассказать всему миру «правду» о страшных бендеровцах. Обновлено / Фото / Видео
"Неприкрытая агрессия со стороны России" - мнения известных американских политологов о событиях в Азовском море
Выступление постоянного представителя США при ООН, на экстренном заседании Совета Безопасности
Неспровоцированной агрессией в нейтральных водах Россия фактически открыла против Украины третий фронт
Глава Госдепа США назвал агрессивные действия России в Черном море "опасной эскалацией"
МЗС РФ вважає, що "варто очікувати нових провокацій на Азові"