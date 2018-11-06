Рада схвалила введення воєнного стану в Україні / Доповнено

22:09 26.11.2018 0 комментариев Украина

Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Зокрема, документом передбачається введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Генштабу ЗСУ було доручено терміново організувати протиповітряну оборону України, внести на розгляд РНБО пропозиції про залучення інших військових та правоохоронних органів.

Також Генштабу потрібно “передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах”.

МВС та СБУ мають вжити невідкладних заходів з охорони громадського порядку. Крім того, СБУ повинна посилити контррозвідувальний, антитерористичний та контрдиверсійний режими, інформаційної безпеки.

Під час виступу в Раді президент повідомив, що частково змінив свій указ. Він запропонував запровадити воєнний час не по всій території України, а лише в окремих областях.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Відповідно до указу президента, воєнний стан вводиться з 9 години 28 листопада.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко підписав указ №390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше стало відомо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді ввести воєнний станна 30 днів, а не на 60, як запропоновано з боку РНБО. Крім того, він додав, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.



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