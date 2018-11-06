В Організації Об'єднаних Націй почалось екстрене засідання Ради Безпеки щодо ситуації в Азовському морі.

На початку засідання пройшло голосування, на якому порядок денний Радбезу „Підтримка міжнародного миру і безпеки“, запропонованийРосією, було відхилено, передає кореспондент УНН.

Виступаючи перед голосуванням, постпред США Нікі Гейлі закликала країни голосувати проти порядку денного РФ. За підсумками голосування, “за” російську пропозицію проголосували 4 постпреди, 7 — проти і 4 — утримались.

Як повідомляв УНН, через російську агресію в Азовському морі посол України при ООН Володимир Єльченко 25 листопада звернувся до Генерального секретаря ООН з вимогою скликати Раду безпеки організації.

Пізніше Росія також запросила скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Азовському морі 26 листопада.