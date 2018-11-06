Германия и Франция предлагают посредничество в кризисе между РФ и Украиной
|20:46 26.11.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас предложили совместно с Францией взять на себя роль посредников в урегулировании нового кризиса в отношениях между Украиной и Россией.
Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на France Info.
Отношения между Украиной и Россией обострились после того, как накануне в районе Керченского пролива российские пограничники совершили акт агрессии в отношении украинских военных кораблей, следовавших из Одессы в Мариуполь.
Маас считает, что посредничество Франции и Германии могло бы помочь избежать "серьезного кризиса" между Украиной и Россией.
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