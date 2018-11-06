Окупанти в Криму завтра обиратимуть запобіжний захід українським морякам
|20:23 26.11.2018
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|Крым
Російський суд в окупованому Криму завтра обиратиме запобіжний захід українським морякам із захоплених суден в Азовському морі.
Про це з посиланням на джерела повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Орієнтовно завтра суд розгляне запобіжний захід щодо українських моряків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за заявою МЗС, статус захоплених екіпажів в Азовському морі має розглядатися відповідно до Женевської конвенції як військовополонених.
Як повідомляв УНН, в МЗС України заявили про збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також про поранення і взяття в полон членів їхніх екіпажів і висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
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