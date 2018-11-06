Великобритания осудила акт агрессии России в Керченском проливе
|20:01 26.11.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант осудил нападение России на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
"Великобритания осуждает применение Россией силы против украинских кораблей во время прохода в Азовское море. Мы снова наблюдаем нарушение Россией международных норм и суверенитета Украины", - заявил он в Twitter, сообщает Новое Время.
Глава МИД Британии призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проход военных кораблей и гражданских судов через Керченский пролив.
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