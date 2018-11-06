Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант осудил нападение России на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

"Великобритания осуждает применение Россией силы против украинских кораблей во время прохода в Азовское море. Мы снова наблюдаем нарушение Россией международных норм и суверенитета Украины", - заявил он в Twitter, сообщает Новое Время.

Глава МИД Британии призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проход военных кораблей и гражданских судов через Керченский пролив.