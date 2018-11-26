Кравчук, Кучма і Ющенко: Воєнний стан затягнули до часу, коли вибори на носі
|17:59 26.11.2018
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|Крым
Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко висловилися щодо доцільності введення воєнного стану у зв'язку з агресією Росію у Керченській протоці.
Відповідну заяву зачитав перед журналістами у понеділок, 26 листопаду, Леонід Кравчук, повідомляє Українська правда.
У документі висловлювалися сумніви щодо оголошення воєнного стану, як найкращої відповіді на агресивні дії Росії у морі.
Зазначалося, що оскільки воєнний стан обмежує права і свободи громадян і є ризик щодо створення хаосу у державі, президенти висловлюють сумнів щодо доцільності таких дій.
"Чи виправдані ці ризики? Чи допоможе реальному протистоянню агресору? За 5 років були ситуації, коли введення воєнного стану було доцільним і можливим - захоплення Криму, Дебальцівський та Іловайський котел, де були тисячі загиблих", - зачитав Кравчук.
Він додав, що наразі велика частина суспільства вважає, що подібні дії є загрозою демократії, чим може скористатися ворог.
На думку трьох президентів, якщо депутати вирішать що воєнний стан можливий, то вони мають скасувати норму про відміну виборів та обмеження прав і свобод людей.
"Верховна рада має ухвалити постанову про проведення виборів 31 березня 2019 року. Настав момент, коли від мудрості народних обранців залежить доля держави", - процитував Кравчук спільну заяву.
Перший президент зазначив, що питання введення воєнного стану не треба було затягувати до моменту, коли на носі вибори, щоб не сіяти підозри і не сіяти хаос у суспільстві.
Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".
Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони підтримав рішення щодо ведення воєнного стану.
Наразі указ має розглянути Верховна рада на позачерговому пленарному засіданні.
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