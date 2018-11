Установлено судно, которое было использовано для перекрытия Керченского пролива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта Майдан закордонных справ, главный редактор BSNews Андрей Клименко.

"Щодо кризи в_Азовському_морі - встановлено старий танкер, що був використаний для перекриття Керченської протоки та став знаменитим анонімом. На нетривалий час, хоча назва та номер IMO на його борту встигли за якимось бісом зафарбувати.

Отже маємо танкер NEYMA. IMO: 8895528. Саме ці цифри можна побачити на другому фото під фарбою.

Компанії судна:

5774312 ISM Manager METIDA LLC Office 112, shosse Anapskoye 15, Novorossiysk, Krasnodarskiy kray, 353907, Russia. since 25/08/2016

5550091 Registered owner VOLGO-DON SHIPPING AGENCY LTD ul Zemlyachki 66A, Volgograd, 400117, Russia. since 23/08/2010

5449868 Ship manager/Commercial manager SK MBS-SHIPPING LTD Kv 052, Korpus A, ploshchad Lenina 12/5, Astrakhan, 414000, Russia. since 26/03/2009

NEYMA

IMO: 8895528

MMSI: 273347000

Call Sign: UHQQ

Flag: Russia [RU]

AIS Vessel Type: Tanker

Gross Tonnage: 2868

Deadweight: 3794 t

Length Overall x Breadth Extreme: 122.33m × 14.8m

Year Built: 1989

Танкер був на ремонті або відстої з січня 2017, а де? - уточнюємо, бо вже майже 2 роки в нього вимкнено АИС.