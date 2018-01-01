Встановлено старий танкер, що був використаний для перекриття Керченської протоки / Фото
|17:31 26.11.2018
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|Крым
Установлено судно, которое было использовано для перекрытия Керченского пролива.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта Майдан закордонных справ, главный редактор BSNews Андрей Клименко.
"Щодо кризи в_Азовському_морі - встановлено старий танкер, що був використаний для перекриття Керченської протоки та став знаменитим анонімом. На нетривалий час, хоча назва та номер IMO на його борту встигли за якимось бісом зафарбувати.
Отже маємо танкер NEYMA. IMO: 8895528. Саме ці цифри можна побачити на другому фото під фарбою.
Компанії судна:
5774312 ISM Manager METIDA LLC Office 112, shosse Anapskoye 15, Novorossiysk, Krasnodarskiy kray, 353907, Russia. since 25/08/2016
5550091 Registered owner VOLGO-DON SHIPPING AGENCY LTD ul Zemlyachki 66A, Volgograd, 400117, Russia. since 23/08/2010
5449868 Ship manager/Commercial manager SK MBS-SHIPPING LTD Kv 052, Korpus A, ploshchad Lenina 12/5, Astrakhan, 414000, Russia. since 26/03/2009
NEYMA
IMO: 8895528
MMSI: 273347000
Call Sign: UHQQ
Flag: Russia [RU]
AIS Vessel Type: Tanker
Gross Tonnage: 2868
Deadweight: 3794 t
Length Overall x Breadth Extreme: 122.33m × 14.8m
Year Built: 1989
Танкер був на ремонті або відстої з січня 2017, а де? - уточнюємо, бо вже майже 2 роки в нього вимкнено АИС.
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