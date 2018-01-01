"Ощадбанк" в Международном арбитраже выиграл иск против РФ на 1,3 млрд долларов

19:50 26.11.2018 0 комментариев Украина

Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу “Ощадбанка” 1,3 миллиарда долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Ощадбанк”, передает УНН.

“Решение удовлетворить требование о компенсации убытков ”Ощадбанка“, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации”, - говорится в сообщении.

Данным решением “Ощадбанк” получил полное удовлетворение всех заявленных требований в РФ в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму в результате незаконной оккупации и аннексии части территории в нарушение международного права.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Решение арбитража в пользу “Сбербанка” стало результатом более чем четырехлетних усилий команды “Сбербанка” и его юридических советников — компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.

В целом объем искового заявления “Ощадбанка” против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.

21 июля 2015 года “Ощадбанк” выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.

“Ощадбанк” является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.



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