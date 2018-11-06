РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.

Про це на брифінгу у понеділок, 26 листопада, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє УНІАН.

"Дії Російської Федерації і в Керченській протоці, і в Чорному морі є застосуванням сили і на території України, і … поза межами 12-мильної зони. Таким чином Російська Федерація порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права", - заявив міністр.

Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія. "І, звичайно, будь-які посилання-маніпуляції Росії про буцімто порушення державного кордону є за визначенням нелегітимними , оскільки є рішення всіх міжнародних органів, включаючи Генасамблею ООН", - наголосив Клімкін.

Він підкреслив, що своїми діями РФ також порушила свободу судноплавства та статті 38 і 44 конвенції ООН з морського права, яка забороняє перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою. "Таким чином РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.

Ми розуміємо, що Росія не має і не мала наміру їх дотримуватися. Відповідно всі російські маніпуляції і посилання на начебто спільні води України і Росії є абсолютно безпідставними", - зазначив міністр.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, чому Україна не розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив на прес-конференції в Києві. Глава МЗС заявив, що у зв'язку з нападом російських військових на українські судна поблизу Керченської протоки, будуть вживатися кроки у відповідь.

"Безумовно, подальші кроки будуть. Ми фактично не маємо дипломатичних відносин. Це формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності на території країни-агресора. Вони виключно зосереджені на тому, щоб допомагати українцям, в тому числі, політичним в'язням, але не тільки", - зазначив Клімкін.

"Ми завжди виходили з цієї позиції, але в сьогоднішніх умовах хочу сказати, що перебування на території країни-агресора є небезпечним для українських громадян. Ми плануємо низку заходів, про них ви почуєте найближчим часом", - наголосив міністр закордонних справ.

"Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби, і ніяких інших функцій у них в Україні бути не може. Але ми зараз перебуваємо в тісному контакті з нашими друзями і партнерами, і подальші кроки, безумовно, будуть", - запевнив Клімкін.

Також його запитали, чи буде Україна розривати дипломатичні відносини з Росією. "Які у нас відносини є з Російською Федерацією? У нас є формально присутність дипломатів, які зараз працюють над тим, щоб допомагати українцям. Я можу сказати, що в сьогоднішній логіці у них все менше і менше можливостей. Звичайно, ми не можемо залишити українців без жодної правової допомоги", - додав глава МЗС України.