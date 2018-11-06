В ОБСЄ закликали РФ і Україну дипломатично врегулювати ситуацію в Азовському морі
|19:10 26.11.2018
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|Крым
Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік та голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан закликають Росію та Україну дипломатичними засобами врегулювати ситуацію в Азовському морі.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ, передає УНІАН.
Вони заявили, що відстежують останні події в Азовському морі з великою стурбованістю. Говорячи про останній розвиток ситуації, який призвів до посилення напруженості між Україною та РФ, Сайдік та Апакан закликали до стриманості та утримання від погіршення ситуації.
"Настав час усунути розбіжності за допомогою політичних і дипломатичних засобів", - наголосили вони.
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