Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що по українському військовому катеру «Бердянськ» було відкрито вогонь на ураження кораблем «Ізумруд» з гармати калібру 30 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС Збройних сил України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України.

За його словами, командир корабля «Бердянська» заявив російським прикордонникам, – і є відповідний запис, – що він не розвертає озброєння в їхній бік і виходить в море.

«Я не люблю протиправні дії, я не повертаю свої установки в сторону вас, знайте – я виходжу в чисте море», - процитував командира Воронченко.

Але, як відзначив Воронченко, у відповідь український катер отримав чергу по курсу з 30-мм гармати ПСКР (прикордонний сторожовий корабель) «Ізумруд», після чого було проведено чергу на ураження, в результаті цього – три чоловіки поранені від осколків, в тому числі командир.

За словами Воронченка, якби українські кораблі відкрили вогонь у відповідь – «ми б спровокували подальший розвиток ситуації і, відверто кажу, я не прогнозую, який би варіант розвивався далі».

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

