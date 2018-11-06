В Раде зарегистрирован проект указа о введении военного положения
|18:31 26.11.2018
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|Крым
В парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Об этом со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.
Сейчас текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.
Напомним, Украина заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и взятия в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
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