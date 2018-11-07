Евродепутаты добиваются от РФ допуска к Сенцову

19:30 26.11.2018 0 комментариев Крым

Депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии имени Сахарова.

Об этом заявила евродепутат Ребекка Хармс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть идея, и мы активно пытаемся отстоять ее в российских ведомствах, чтобы они допустили делегацию Европарламента посетить Олега Сенцова в лагере", - сказала она.

Также Хармс добавила, что церемонию вручения посетят сестра Сенцова Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

"Европейский парламент написал письмо российским ведомствам, чтобы освободить Сенцова для того, чтобы он мог приехать в Брюссель и собственноручно получить премию. Скорее всего, этого не произойдёт, и на вручении будет его сестра и адвокат", - рассказала евродепутат.

Отметим, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова .

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".



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