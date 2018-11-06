Курт Волкер прокомментировал инцидент с захватом украинских кораблей в Азовском море
|15:39 26.11.2018
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|Крым
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал инцидент с захватом украинских кораблей в Азовском море.
"Россия таранит украинское судно, которое мирно идет в украинский порт. Россия захватывает корабли и членов экипажа, а затем обвиняет Украину в провокации ?? ?" - написал Волкер в своем микроблоге Twitter, передает ipress.ua.
Отметим, что в Конгрессе США осудили противоправные действия России в Азовском море и призвали американского президента Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина.
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