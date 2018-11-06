Подписанное Порошенко решение СНБО о введении военного положения должна еще утвердить ВРУ
|18:26 26.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".
Теперь его должна утвердить Верховная Рада, сообщает ZN,UA.
Согласно статье 107 Конституции Украины постановляется:
1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного состояния в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 - не тайно).
2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ещё на эту тему:
Рада схвалила введення воєнного стану в Україні / Доповнено
Великобритания осудила акт агрессии России в Керченском проливе
В ООН проголосували проти російського порядку денного
Вогонь на ураження по катеру "Бердянськ" відкрив з гармати сторожовий корабель РФ "Ізумруд"
В Раде зарегистрирован проект указа о введении военного положения
Встановлено старий танкер, що був використаний для перекриття Керченської протоки / Фото
Уряд ФРН закликає Україну і Росію не допустити "жахливих наслідків"