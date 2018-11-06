Подписанное Порошенко решение СНБО о введении военного положения должна еще утвердить ВРУ

18:26 26.11.2018 0 комментариев Крым

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".

Теперь его должна утвердить Верховная Рада, сообщает ZN,UA.  

Согласно статье 107 Конституции Украины постановляется:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного состояния в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 - не тайно).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.



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