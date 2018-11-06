Министерство иностранных дел России выразило "решительный протест" украинским коллегам и пригрозило "жестко пресекать" действия Украины в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает 112.ua.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - сказано в нем.

Российские дипломаты вновь обвинили ВМС Украины в "грубом нарушении правил мирного прохода в территориальном море РФ". Также в МИД России назвали "одиозным" возможное введение в Украине режима военного положения.

Помимо этого Украину призвали обеспечить безопасность дипломатических учреждений РФ.