Россия угрожает Украине серьезными последствиями за "посягательство на суверенитет и безопасность"

15:15 26.11.2018 0 комментариев Крым

Министерство иностранных дел России выразило "решительный протест" украинским коллегам и пригрозило "жестко пресекать" действия Украины в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает  112.ua.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - сказано в нем.

Российские дипломаты вновь обвинили ВМС Украины в "грубом нарушении правил мирного прохода в территориальном море РФ". Также в МИД России назвали "одиозным" возможное введение в Украине режима военного положения.

Помимо этого Украину призвали обеспечить безопасность дипломатических учреждений РФ.



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