Данія висловлює повну підтримку Україні, та каже про ризик загострення на Азові
|17:22 26.11.2018
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|Крым
Ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити як агресивні дій Росії.
Про це заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter, пише Європейська правда.
"Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз", - написав Самуельсен.
Пізніше міністр додав: "Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення. Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні".
25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.
Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.
Як повідомлялось, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.
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