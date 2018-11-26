Ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити як агресивні дій Росії.

Про це заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter, пише Європейська правда.

"Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз", - написав Самуельсен.

Пізніше міністр додав: "Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення. Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні".

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

Як повідомлялось, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.