Уряд ФРН закликає Україну і Росію не допустити "жахливих наслідків"

17:01 26.11.2018 0 комментариев Крым

Уряд Німеччини занепокоєний інцидентом між Україною та Росією у Керченській протоці і закликає сторони до деескалації.

"Це, безумовно, є дуже небезпечно", - заявив статс-міністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) у понеділок, 26 листопада, інформує Deutsche Welle.

"Останнє, що нам необхідно - це подальша ескалація", - наголосив Рот.

Представник зовнішньополітичного відомства ФРН закликав Росію та Україну уникнути загострення напруги та утриматись від застосування військової сили. Росія має дотримуватися засад міжнародного права і дозволити безперешкодний захід суден до українських портів у Азовському морі, наголосив він.  Міхаель Рот закликав РФ і Україну до деескалації і недопущення розвитку подій, що могли б призвести "до жахливих наслідків".

Згодом відреагував на ситуацію і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "Розвиток ситуації навколо Азовського моря викликає велике занепокоєння. Є неприйнятним, коли Росія влаштовує там блокаду", - наголосив він, закликавши обидві сторони до деескалації, інформує dpa. Маас також висловив переконання, що нинішня ситуація є свідченням необхідності нарешті завершити конфлікт на Сході України. "Ми повинні завершити війну, яка точиться по сусідству з нами", - зауважив німецький міністр. 

Своєю чергою депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) заявив, що ескалація у Керченській протоці з боку Росії є твердженням того, що та не зацікавлена в  будь-якому успішному результаті переговорного процесу з виконання Мінських угод. "Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах переговорного процесу щодо України", - зазначив Реттґен у своєму мікроблозі Twitter.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Ради національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання 26 листопада для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. У Москві обвинувачують українську сторону у провокації. 

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. 



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