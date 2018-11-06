Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник, 26 ноября, утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возникшего накануне конфликта в Керченском проливе с применением оружия.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,33-66,52 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,42 руб. (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,41 руб. (+35,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 28,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,46 рубля, сообщает Интерфакс.

Доллар при этом оказался на 75,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,9 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника из-за конфликта в Керченском проливе.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожал на 1,83% - до $60,12 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,41% - до $51,13 за баррель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.