Министерство иностранных дел Украины предоставило аккредитованным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины, призвало партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения военнопленных.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.

"На сегодняшнем брифинге МИД Украины аккредитованным послам в Украине были представлены четкие доказательства того, что нападение на украинские военно-морские суда был просчитанным актом агрессии, спровоцированным Россией. Это была не ошибка или случайность", - отметила Зеленко.

Она назвала брифинг руководства ВМС ВСУ и МИД Украины для дипкорпуса, где украинская сторона представила доказательную базу в пользу прямой агрессии РФ против Украины, важным.

"Призвали партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения военнопленных", - отметила пресс-секретарь МИД, добавив хэштег #RussiaAttacksUkraine.

Напомним, Украина заявила о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Североатлантический альянс решил по просьбе Киева созвать в понедельник, 26 ноября, экстренное заседание комиссии НАТО - Украина в связи с агрессивными действиями России в Азовском море.