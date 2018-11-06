В администрации портов рассказали, как ситуация на Азове повлияла на погрузку судов
|15:55 26.11.2018
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|Крым
Находящиеся на Азовском море порты Мариуполь и Бердянск работают в штатном режиме, сейчас происходит погрузка/разгрузка находящихся там судов.
Об этом говорится в ответе Администрации морских портов Украины (АМПУ) в ответ на запрос НВ Бизнес.
"В настоящее время наши порты на Азове работают в штатном режиме. Продолжается погрузка/разгрузка судов, которые ранее прошли Керчь-Еникальский канал. С 26.11.2018 возобновилось движение судов через канал. Своей очереди на проход ожидают 30 судов, следующих в/из порты Мариуполь и Бердянск (16 из портов и 14 в порты)", – отметили в Администрации.
Всего до конца 2018 года, по оперативным данным, украинские порты на Азове должны принять и обработать около 80 судов.
"Пока говорить о блокировании канала преждевременно. Работа идет, хотя и с задержками из-за действий РФ, а также погодных условий", – отметили в АМПУ.
В то же время в Администрации отметили, что не могут оценить потери от действий РФ, так как имеющейся информации недостаточно.
В свою очередь руководство Мариупольского порта сообщило, что работа идет в штатном режиме.
"У причалов четыре судна под погрузку. По состоянию на 11:00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 10 судов, направляющихся в Мариупольский порт, одно из них простаивает уже более 10 суток. Еще три судна должны подойти к каналу в течение суток", – говорится в сообщении предприятия.
Начальник администрации порта Бердянск Александр Барчан сообщил также, что "сейчас начинает работать и Керченский пролив – на сегодня там стоит три судна, которые двигаются в порт".
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