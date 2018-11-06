Экстренное заседание Украина - НАТО по Азовскому морю состоится сегодня
|13:52 26.11.2018
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|Крым
Североатлантический альянс решил по просьбе Киева созвать в понедельник экстренное заседание комиссии НАТО - Украина в связи с агрессивными действиями России в Азовском море.
Об этом сообщила пресс-служба альянса, передает ТАСС.
"По запросу президента <Украины Петра> Порошенко генсек <НАТО Йенс Столтенберг> решил созвать экстренную встречу комиссии НАТО - Украина на уровне послов в Брюсселе сегодня во второй половине дня, чтобы обсудить текущую ситуацию", - говорится в заявлении альянса.
Столтенберг и Порошенко обсудили ситуацию в Азовском море по телефону.
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