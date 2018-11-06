Североатлантический альянс решил по просьбе Киева созвать в понедельник экстренное заседание комиссии НАТО - Украина в связи с агрессивными действиями России в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба альянса, передает ТАСС.

"По запросу президента <Украины Петра> Порошенко генсек <НАТО Йенс Столтенберг> решил созвать экстренную встречу комиссии НАТО - Украина на уровне послов в Брюсселе сегодня во второй половине дня, чтобы обсудить текущую ситуацию", - говорится в заявлении альянса.

Столтенберг и Порошенко обсудили ситуацию в Азовском море по телефону.