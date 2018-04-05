Сегодня, 26 ноября, посреди жилого квартала в районе Санкактепе в Стамбуле упал военный вертолет.

Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на CNN Turk.

Инцидент произошел на азиатской стороне города около 11:00.

В результате крушения погибли четверо турецких солдат и один был ранен, его доставила в больницу карета скорой помощи с тяжелыми травмами.

На фото и видео с места происшествия можно увидеть, что вертолет упал прямо во дворе между жилыми домами.

Причины аварии пока неизвестны. Расследованием занялась прокуратура. На место происшествия отправился глава Генштаба Турции Хулуси Акар.



Фото, видео с сайта ЛИГА.Новости





