НБУ срочно собирает глав крупнейших банков из-за возможного военного положения
|15:01 26.11.2018
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|Крым
Национальный банк Украины сегодня, 26 ноября, срочно собирает глав крупнейших банков в стране в связи с возможным введением военного положения.
Эту информацию подтвердили УНН в пресс-службе НБУ.
"Мы подтверждаем, что сегодня состоится встреча <с главами крупнейших банков в Украине в НБУ в связи с возможным введением военного положения в Украине>", - сказали в пресс-службе регулятора.
Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.
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