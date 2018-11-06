Постоянный совет ОБСЕ 26 ноября на специальном заседании, созванном по требованию Украины, рассмотрит очередной акт вооруженной агрессии России против Украины в Азовском море.

Об этом сообщило в Twitter Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, передает Укринформ.

"Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.А.Порошенко в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.

Также в 18:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море.