ОБСЕ созвала спецзаседание из-за агрессии России в Азовском море
|14:36 26.11.2018
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|Крым
Постоянный совет ОБСЕ 26 ноября на специальном заседании, созванном по требованию Украины, рассмотрит очередной акт вооруженной агрессии России против Украины в Азовском море.
Об этом сообщило в Twitter Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, передает Укринформ.
"Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.А.Порошенко в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.
Также в 18:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море.
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