Президент Украины Петр Порошенко начал телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - написал Цеголко.

По его словам, Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действия Украины в ответ, в том числе введение режима военного положения.

Президент также призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей", - отметил пресс-секретарь.

Президент Украины и Генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России, добавил он.

Во время разговора была достигнута договоренность продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.