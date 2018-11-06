МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе
|14:01 26.11.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.
Об этом министр написал на странице в Twitter, передает УНН.
“Нападение на украинские военные корабли и их захват является очевидным нарушением международного морского права и подрывает безопасность всего региона. Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, - заявил Залкалиани.
Также Залкалиани сказал, что внимательно следит за “тревожным развитием событий” в Керченском проливе.
Свое осуждение по поводу действий России уже выразили представители Германии, США, Польши, Дании, Канады, Норвегии.
Китай призвал не обострять ситуацию в Черном море. В Евросоюзе и НАТО также призвали к “сдержанности и деэскалации”.
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