Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что инцидент с захватом украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.

Об этом министр написал на странице в Twitter, передает УНН.

“Нападение на украинские военные корабли и их захват является очевидным нарушением международного морского права и подрывает безопасность всего региона. Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, - заявил Залкалиани.

Также Залкалиани сказал, что внимательно следит за “тревожным развитием событий” в Керченском проливе.

Свое осуждение по поводу действий России уже выразили представители Германии, США, Польши, Дании, Канады, Норвегии.

Китай призвал не обострять ситуацию в Черном море. В Евросоюзе и НАТО также призвали к “сдержанности и деэскалации”.