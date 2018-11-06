Новый патрульный корабль ЧФ оккупантов впервые выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море
|13:39 26.11.2018
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|Крым
Новый патрульный корабль страны-агрессора «Дмитрий Рогачев» успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы в морских полигонах Черного моря.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.
«На выходе в море экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж провел артиллерийские стрельбы с целью испытания корабля, которые завершились успешно. В ходе стрельб была проверена настройка и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления и корабельным оружием.
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» вошел в состав Черноморского флота оккупантов в начале октября этого года. Испытания корабля продолжатся до конца года.
Сообщалось, что первые патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», вошедшие в состав Черноморского флота РФ, займутся охраной Новороссийской военно-морской базы.
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