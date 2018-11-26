Посли країн Європейського союзу на зустріч в Брюсселі в понеділок або у вівторок обговорять загострення ситуації в Азовському морі.

Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська Правда.

"Посли ЄС, ймовірно, обговорять ситуацію в Азовському морі і Керченській протоці або сьогодні, або завтра", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, Україна закликала Європейський Союз і держави-члени відреагувати на використання сили Росією в Керченській протоці новою хвилею санкцій.

У неділю ввечері ЄС у своїй заяві закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Брюссель також закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.