Экипаж трех незаконно задержанных ВС страны-оккупанта украинских кораблей находится под охраной спецназа Пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на источник в крымских силовых структурах.

Представитель силовых структур страны-агрессора сообщил, что раненые в результате захвата трех украинских кораблей члены экипажа находятся в данный момент под охраной спецназа Пограничной службы ФСБ России в керченской больнице.

Всего в больнице находятся трое раненных – один офицер и два контрактника.

У всех легкие ранения в области конечностей – руки и ноги. Состояние стабильное, на данный момент экипаж опрашивают следователи.