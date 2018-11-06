Раненные члены экипажей захваченных Россий украинских кораблей под охраной спецназа
|11:42 26.11.2018
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|Крым
Экипаж трех незаконно задержанных ВС страны-оккупанта украинских кораблей находится под охраной спецназа Пограничной службы ФСБ.
Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на источник в крымских силовых структурах.
Представитель силовых структур страны-агрессора сообщил, что раненые в результате захвата трех украинских кораблей члены экипажа находятся в данный момент под охраной спецназа Пограничной службы ФСБ России в керченской больнице.
Всего в больнице находятся трое раненных – один офицер и два контрактника.
У всех легкие ранения в области конечностей – руки и ноги. Состояние стабильное, на данный момент экипаж опрашивают следователи.
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