"Росія цинічно порушує міжнародні угоди і веде "пряму агресивну війну проти України".

Про це сказала президент Литви Даля Грибаускайте, пише Delfi, передає Європейська Правда.

"Очевидно, що Росія веде пряму і агресивну війну проти України, цинічно порушуючи міжнародні угоди і взяті на себе зобов'язання", - сказала Грибаускайте.

За її словами, Вільнюс засуджує дії Москви в Керченській протоці і закликає її "негайно звільнити незаконно захоплені кораблі і членів їхніх екіпажів".

Литва, зазначила президент, готова допомогти Україні, "надаючи надійну допомогу всього міжнародного співтовариства".

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено шістьох українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

Як повідомлялося, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.