Російська сторона стверджує, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

Про це повідомили в медичному закладі окупованої Керчі, пише російський ТАСС, передає Українська Правда.

У медустанові стверджують, що моряки отримали "легкі поранення" і відчувають себе нормально.

"Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно", - сказав співрозмовник російського агентства, уточнивши, що зараз в лікарні чергують слідчі.

Росіяни повідомляють, що в результаті ескалації конфлікту в Азовському морі "отримали легкі поранення" троє українських військових.

Водночас, за даними ВМС України, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкриливогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.