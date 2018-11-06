Термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Чорному та Азовському морях у зв'язку з агресією РФ проти України відбудеться в першій половині дня понеділка, 26 листопада.

Про це на офіційній сторінці у мережі Twitter повідомила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Укрінформ.

"Термінове засідання Ради Безпеки скликано на завтра на 11:00 (за часом у Нью-Йорку)", - зазначила американський представник.

Враховуючи різницю в часі, засідання планується провести о 18.00 понеділка за Києвом.

Водночас, для офіційного підтвердження часу й порядку денного обговорень, за процедурою, головуюча країна в Раді Безпеки ООН (Китай) має оприлюднити офіційне підтвердження.

Як повідомляв Укрінформ, Українська місія при ООН у неділю звернулася до голови Ради Безпеки з ініціативою скликати термінове засідання РБ ООН щодо агресивних дій Росії в Чорному та Азовському морях.