США анонсували засідання РБ ООН щодо агресії РФ проти України
|12:12 26.11.2018
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|Крым
Термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Чорному та Азовському морях у зв'язку з агресією РФ проти України відбудеться в першій половині дня понеділка, 26 листопада.
Про це на офіційній сторінці у мережі Twitter повідомила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Укрінформ.
"Термінове засідання Ради Безпеки скликано на завтра на 11:00 (за часом у Нью-Йорку)", - зазначила американський представник.
Враховуючи різницю в часі, засідання планується провести о 18.00 понеділка за Києвом.
Водночас, для офіційного підтвердження часу й порядку денного обговорень, за процедурою, головуюча країна в Раді Безпеки ООН (Китай) має оприлюднити офіційне підтвердження.
Як повідомляв Укрінформ, Українська місія при ООН у неділю звернулася до голови Ради Безпеки з ініціативою скликати термінове засідання РБ ООН щодо агресивних дій Росії в Чорному та Азовському морях.
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