Глава Меджлиса крымскотатарского народа спрогнозировал голосование на заседании Верховной Рады о введении военного положения, которое сегодня в 16:00 пройдет в закрытом режиме.

Об этом Рефат Чубаров заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу ATR.

«Знаю, что будут определенные спекуляции вокруг этого вопроса, но думаю, что практически все фракции, за исключением бывшего «Оппоблока», и все депутаты поддержат предложение президента Украины, которое он вчера озвучил по результатам заседания СНБО. Военное положение будет введено, но возможно с некоторыми особенностями, которые закон позволяет вносить Верховной Раде при утверждении», — считает глава Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.