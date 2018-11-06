Чубаров: режим военного положения будет введен
|11:44 26.11.2018
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|Крым
Глава Меджлиса крымскотатарского народа спрогнозировал голосование на заседании Верховной Рады о введении военного положения, которое сегодня в 16:00 пройдет в закрытом режиме.
Об этом Рефат Чубаров заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу ATR.
«Знаю, что будут определенные спекуляции вокруг этого вопроса, но думаю, что практически все фракции, за исключением бывшего «Оппоблока», и все депутаты поддержат предложение президента Украины, которое он вчера озвучил по результатам заседания СНБО. Военное положение будет введено, но возможно с некоторыми особенностями, которые закон позволяет вносить Верховной Раде при утверждении», — считает глава Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.
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