В Анкаре обеспокоены ситуацией вокруг Керченского пролива
|11:20 26.11.2018
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|Крым
Анкара выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о применении оружия против кораблей ВМС Украины со стороны российских пограничных кораблей.
Об этом говорится в коммюнике, распространенном в понедельник, 26 ноября, МИД Турции, передает Интерфакс-Украина.
"Мы следим за развитием ситуации и возросшей напряженностью в Азовском море и Керченском проливе. Мы обеспокоены сообщениями о применении оружия и ранении (украинских моряков). Мы отмечаем, что препятствий для прохода через Керченский пролив в Черное море быть не должно. Мы призываем воздерживаться от шагов, которые могут поставить под угрозу мир и стабильность в регионе, уважать международное право и воздерживаться от эскалации напряженности", - говорится в коммюнике МИД Турции.
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